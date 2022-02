Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn +++ Einbruch in ehemalige Gaststätte +++

Oldenburg

Im dem Zeitraum von Sonntag, dem 30.01.2022 bis Sonntag, dem 06.02.2022 kam es in der Gemeinde Rastede zu einem Einbruch in eine ehemalige Gaststätte. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch Aufhebeln einer Tür in das an der Braker Chaussee gelegene, ungenutzte Gebäude und entwendete u.a. hochwertige Gastronomiegeräte, Unterhaltungselektronik und Alkohol.

