Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn +++ Einbruch in Wohnhaus +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 04.02.2022, kam es im Zeitraum von 02.30 - 03.00 Uhr in der Gemeinde Wiefelstede zu einem Einbruch. Die Täterschaft gelangte durch Zerstören der Glaseinfassung einer Terassentür und anschließender Öffnung der Verriegelung in ein Wohnhaus im Mühlenweg und durchsuchte das Objekt. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

