POL-KS: Haina (Kloster), Kreis Waldeck-Frankenberg: Rücknahme von Fahndungsmaßnahmen - Jäger findet verstorbenen Vermissten

Ein tragisches Ende nahmen am heutigen Tag die seit dem 01.11.2021 durchgeführten Such- und Fahndungsmaßnahmen nach dem 65-jährigen Herbert R., der aus einem Wohnpflegeheim in Haina (Kloster) abgängig war.

Fieberhaft hatten sowohl Polizei als auch Rettungsdienst sowie Feuerwehr nach dem 65-jährigen gesucht. Dabei waren neben Suchhunden auch ein Mantrailer sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Leider ohne Erfolg.

Ein Jäger fand am heutigen Tag gegen 15:15 Uhr in einer Feldgemarkung zwischen den Ortslagen Haina (Kloster) und Gemünden-Herbelhausen den leblosen Körper einer männlichen Person, die er aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit im medizinischen Bereich selbst als den vermissten Herbert R. identifizieren konnte. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod des 65-jährigen feststellen.

Die Ermittlungen zur Todesursache werden durch die Kriminalpolizei in Korbach geführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden vor.

Das Polizeipräsidium Nordhessen bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach Herbert R. geholfen haben.

Die Medienvertreter*innen werden gebeten, das am 01.11.2021 übersandte Foto des Verstorbenen zu löschen bzw. zu anonymisieren.

