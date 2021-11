Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Polizeirevier Süd-West und angehende Polizisten: Fahrer ohne Führerschein unter Drogen am Steuer

Kassel (ots)

Kassel / Baunatal (Landkreis Kassel): Beamte des Polizeireviers Süd-West haben am gestrigen Donnerstag gemeinsam angehenden Polizisten Verkehrskontrollen in Baunatal und Kassel durchgeführt. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit, Entdeckung von Straftaten und um die Kommissaranwärterinnen und -anwärter unter fachmännischer Anleitung bestmöglich auf ihren Beruf vorzubereiten, führten sie Kontrollen von 9:00 bis 11:30 Uhr in der Kirchbaunaer Straße in Baunatal sowie von 13:00 bis 15:00 Uhr in der Frankfurter Straße, in Höhe "Bahnhof Niederzwehren" in Kassel. Dabei überprüften sie insgesamt 34 Fahrzeuge und 52 Personen. Nur in wenigen Fällen mussten die Beamten an diesem Tag etwas beanstanden und letztlich nur neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verkehrsverstößen einleiten. Die polizeilichen Kontrollen wurden von fast allen Verkehrsteilnehmern sogar begrüßt. Häufig wurde den Beamten mitgeteilt, man sei froh, dass solche Kontrollen durchgeführt werden.

Für einen Fahrer hatten die Verkehrskontrollen jedoch unangenehmere Konsequenzen. Gegen 14:20 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus Kassel mit einen silbernen Audi in die Kontrollstelle in der Frankfurter Straße. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass der junge Mann offenbar unter Drogeneinfluss steht. Im Besitz eines Führerscheins ist der 24-Jährige ebenfalls nicht. Er musste die Beamten daraufhin mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zudem wird nun auch gegen den Halter des Audis eine Strafanzeige wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

