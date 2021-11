Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger nach mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel erfasst: Hinweise auf Radfahrer mit Vollbart erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es an der Kreuzung Werner-Hilpert-Straße/ Rudolf-Schwander-Straße in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Fahrradfahrer einen Fußgänger erfasste und anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Radfahrer offenbar bei Rot in die Kreuzung gefahren und hatte den an der grünen Fußgängerampel querenden 61-Jährigen angefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Wie der 61-jährige Mann aus Kassel am gestrigen Abend auf dem Polizeirevier Mitte schilderte, hatte sich der Unfall gegen 16 Uhr ereignet. Er hatte vom Grünen Weg kommend an der grünen Fußgängerampel die Werner-Hilpert-Straße in Richtung Rudolf-Schwander-Straße überquert, als von rechts der Fahrradfahrer kam und ihn erfasste. Er stürzte dadurch zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch seine Brille ging zu Bruch. Der unbekannte Radfahrer, ein ca. 35 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und einem Vollbart, fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verletzten 61-Jährigen zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell