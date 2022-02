Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erneuter Zeugenaufruf zum Brand einer Garage in Edewecht +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Freitag, dem 26. November 2021, kam es in der Edewechter Bahnhofstraße zu einem Garagenbrand. Die Polizei hatte sich noch am selben Tag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5083925

Bislang konnten die polizeilichen Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung nicht abgeschlossen werden. Bei der Untersuchung des Tatortes fiel den Beamten jedoch ein Gegenstand auf, der für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnte. Es handelt sich dabei um einen etwa 1,70 Meter großen Sonnenschirm mit vermutlich grüner Bespannung und leicht verrostetem Schirmständer. Bisher gibt es keinerlei Hinweise zur Herkunft des Schirms, der durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Polizei bittet daher um Hinweise, wo ein solcher Schirm vor dem 26. November 2021 abhandengekommen ist. Dazu werden insbesondere Anwohner und benachbarte Gastronomiebetriebe gebeten, auch winterfest eingelagerte Gartenutensilien auf einen möglichen Fehlbestand hin zu überprüfen.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Edewecht unter der Telefonnummer 04405/925960 entgegengenommen. (1427369)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell