POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht auf A29 - Unfallflüchtiger Fahrzeugführer Stunden später alkoholisiert auf Parkplatz angetroffen ++

++ Bereits am 31.01.2022, um 01.53 Uhr, ereignete sich auf der A 29, in Höhe der Anschlussstelle Coldewey, ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Schaden konnte im Rahmen der Streckenkontrolle durch die Autobahnmeisterei Varel um 14.00 Uhr entdeckt werden. Bei einer anschließenden Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Oldenburg wurde festgestellt, dass die Außenschutzplanke auf einer Länge von 64 Metern beschädigt worden ist. Die Unfallspuren ließen den Schluss zu, dass als unfallverursachendes Fahrzeug nur ein Lkw in Frage kommt. Die eingesetzten Beamten entschlossen sich im Nahbereich nach dem unfallflüchtigen Lkw zu suchen und konnten diesen auf einem Parkplatz in der Nähe des Jade Weser Ports antreffen. Die festgestellten Schäden am Lkw passten eindeutig zu den Unfallschäden am Unfallort. Bei der Kontrolle des Lkw gab sich ein 37 Jahre alter Fahrzeugführer aus Polen zu erkennen. Dieser gab bei der Befragung gegenüber den Beamten an, dass er zum Unfallzeitpunkt möglicherweise eingeschlafen sei und nicht bemerkt habe, dass er einen Schaden verursacht habe. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Seine Atemalkoholkonzentration betrug zum Zeitpunkt der Kontrolle 1,83 Promille. Mittels einer anschließenden Auswertung seiner Fahrerdaten konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer noch kurz vor der Kontrolle seinen Lkw geführt hat, so dass davon ausgegangen werden musste, dass er auch zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert gewesen ist. Die Kontrolle endete auf der Polizeiwache in Wilhelmshaven mit einer Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer und mit der Beschlagnahme seines Führerscheins. Es wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von geschätzten 15500 Euro. Nach Beendigung der Maßnahmen in Wilhelmshaven machten sich die Beamten dann wieder auf den Weg Richtung Oldenburg. Hier wurden sie gegen 18.33 Uhr auf der A 29 in Höhe der Anschlussstelle Jaderberg Zeuge eines weiteren Verkehrsunfalls. Ein 39 Jahre alter Wilhelmshavener kam unmittelbar vor den Augen der Beamten mit einem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Bei der Unfallaufnahme und Kontrolle des Fahrzeugführers konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auch in diesem Fall musste eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet. ++

