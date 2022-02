Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Fahrzeugführer steht unter Alkoholeinfluss, überholt rechts und verursacht einen Verkehrsunfall auf der Nordtangente

Oldenburg (ots)

Fahrzeugführer steht unter Alkoholeinfluss, überholt rechts und verursacht einen Verkehrsunfall auf der Nordtangente Am Mittwoch den 02.02.2022, gegen 11:35 Uhr befuhr ein 24-jähriger, aus Rastede stammender Pkw-Fahrer, mit seinem VW Polo die Nordtangente L 865 in Fahrtrichtung A 29. Zwischen der Auffahrt Donnerschwee und der A29 fuhr er zunächst auf dem Überholfahrstreifen hinter einem 72-jährigen Oldenburger und seiner 73-jährigen Ehefrau, welche mit einem Volvo XC60 unterwegs waren. Um den Volvo zu überholen, wechselte der 24-jährige nach rechts auf den Hauptfahrstreifen, scherte jedoch zu früh wieder nach links auf den Überholfahrstreifen ein, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem überholten Volvo kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Volvo in die Mittelschutzplanke gedrückt, der VW überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Insassen des Volvos blieben unverletzt. Der VW Fahrer wurde schwer verletzt in ein hiesiges Krankenhaus Oldenburg verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten diverse leere Bierflaschen im VW Polo aufgefunden sowie starker Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Es wurde eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung beider Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung wurde L 865 an der Anschlussstelle Donnerschwee in Fahrtrichtung A 29 vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell