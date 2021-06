Polizei Mettmann

POL-ME: Fußmatte in Mehrfamilienhaus angezündet - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2106111

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag (20. Juni 2021) haben bisher unbekannte Täter eine Fußmatte vor einer Wohnungstür in einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Tegeler Straße in Monheim am Rhein angezündet. Dank eines aufmerksamen Zeugen entstand nur geringer Sachschaden und es wurde kein Anwohner verletzt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 16:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Tegeler Straße 18 in Monheim am Rhein eine offene Flammenbildung vor einer Wohnungstür in der ersten Etage. An einer Fußmatte, welche augenscheinlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden war, hatte sich eine Stichflamme gebildet und war auf die hölzerne Wohnungstür übergegriffen. Der couragierte Zeuge löschte die Flamme mit eigenen Mitteln und informierte anschließend die Wohnungsinhaber, welche folgerichtig die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzten.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Personen wurden durch die geringe Rauchentwicklung glücklicherweise nicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

