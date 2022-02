Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Eine Fahrzeugkontrolle - Fünf Straftaten+++

Oldenburg (ots)

Nach einer Fahrzeugkontrolle der Autobahnpolizei Oldenburg ermittelt die Polizei wegen Urkundenfälschung in fünf Fällen. Am vergangenen Donnerstag um 13.30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Oldenburg einen Kleinbus, besetzt mit acht Insassen, welcher zuvor auf der A28 in Höhe des Autobahnkreuz Oldenburg-Ost gesichtet wurde. Während der Kontrolle wiesen sich alle Insassen mit rumänischen Pässen aus und gaben an, auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Bei näherer Betrachtung der Pässe stellten die Beamten fest, dass es sich bei fünf Pässen um Totalfälschungen handelt. Weiterhin fanden die Beamten heraus, dass diese fünf Personen eine moldawische Staatsangehörigkeit haben und über moldawische Pässe verfügen. Da Moldawien nicht zu der EU gehört, versuchten die fünf Personen sich mit gefälschten rumänischem Ausweisdokumenten als EU-Bürger zu legitimieren. Neben dem Fertigen der Strafanzeigen wurde auch die Ausländerbehörde informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell