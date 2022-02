Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versammlungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/ Ammerland +++

Oldenburg (ots)

Auch am heutigen Montag ist es in der Stadt Oldenburg sowie in Bad Zwischenahn und Rastede zu Versammlungen von Kritikern der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gekommen.

In Oldenburg hatten sich gegen 18 Uhr bis zu 500 Personen zu einem Marsch um die Innenstadt versammelt, um dabei gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Der Aufzug, der von Einsatzkräften der Polizei begleitet wurde, traf gegen 19 Uhr wieder am Schlossplatz ein.

Ebenfalls ab 18 Uhr kam es auf dem Oldenburger Schlossplatz zu einer zuvor bei der Versammlungsbehörde angemeldeten Gegendemonstration. Hier kamen etwa 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen.

Beide Versammlungen wurden gegen 19 Uhr für beendet erklärt. Zu Ausschreitungen kam es nicht. Der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kam der überwiegende Teil der Anwesenden nach. Bei der Versammlung der Kritiker der Corona-Maßnahmen sprachen die Beamten gegen drei Personen Platzverweise aus; gegen eine Person wird wegen des Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung ermittelt.

In Bad Zwischenahn versammelten sich gegen 18 Uhr etwa 140 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen zu einer weiteren Versammlung. Während des Aufzugs durch den Ort stellten die Einsatzkräfte einen Verstoß gegen die Maskentragepflicht fest und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Auch in Rastede kam es um 18 Uhr zu einer nicht angezeigten Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen. Der Aufzug der bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war um 19.10 Uhr vor dem Rasteder Rathaus beendet. Gegen eine Person leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Nichttragens einer FFP2-Maske ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell