Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20 und 4 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Der Unbekannte kletterte zunächst auf einen Tisch der Außenbestuhlung und versuchte so ein höher gelegenes Fenster einzudrücken. Hierbei erreichte der Täter jedoch lediglich eine Beschädigung des Fensters. In der weiteren Folge brach der Unbekannte die Eingangstür auf und entwendete ein Tablet sowie Bargeld in zweistelliger Höhe. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht beziffert und wird im Laufe der Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu kontaktieren.

