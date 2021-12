Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Wohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Kempen (ots)

Am gestrigen Mittwoch brachen der oder die Täter zwischen 06:00 Uhr und 14:45 Uhr in eine Wohnung im 3.OG eines Mehrfamilienhauses im Möhlenwall in Kempen ein. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt, wie der oder die Täter in das Treppenhaus gelangten, ist bisher unbekannt. Aus der komplett durchsuchten Wohnung wurde Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /cb (1044)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell