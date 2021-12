Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Brand auf der Hochstraße - Kripo geht von technischem Defekt aus

Viersen-Süchteln (ots)

Bei dem Brand eines Hauses in der Nacht zu Mittwoch auf der Hochstraße in Süchteln, bei dem fünf Menschen verletzt und deshalb vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden, haben die Brandermittler derzeit keine Hinweise auf Straftaten. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand durch eines technischen Defektes im Hauswirtschaftsraum verursacht wurde. Durch den Brand wurde das Haus erheblich beschädigt. /wg (1043)

