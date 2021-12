Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Zeugensuche nach Gaststätteneinbrüchen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu drei Einbrüchen in Gaststätten in St. Tönis. Im ersten Fall hebelten Unbekannte gegen 03.30 Uhr die Eingangstür einer Gaststätte auf der Geldener Straße auf. Sie stahlen Bargeld und versuchten ohne Erfolg, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Zwischen 23.45 Uhr am Montagabend und 10.30 Uhr am Dienstag schlugen Unbekannte eine Scheibe einer Gaststätte auf der Kornstraße ein. Hier durchsuchten der oder die Einbrecher mehrere Schubladen, gestohlen wurde nach ersten Feststellungen nichts. Beim dritten Fall handelt es sich um einen Einbruchsversuch. Der oder die Täter hebelten erfolglos an der Eingangstür einer Gaststätte auf der Roßstraße. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 17.15 Uhr am Dienstag und 13.30 Uhr am Mittwoch. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1042)

