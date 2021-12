Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Tageswohnungseinbrüche auf der Kantstraße

Niederkrüchten (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche auf der Kantstraße in Niederkrüchten gemeldet. Zwischen 17.45 und 22.45 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Terrassentür einen Bungalows ein und dursuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen stahlen der oder die Täter Bargeld. Bei einem Einbruch zur selben Zeit in einen zweiten Bungalow gingen die Täter auf die gleiche Weise vor. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten das Haus. Hier steht noch nicht fest, was die Einbrecher erbeuteten. Das Kriminalkommissariat 2 bittet und Hinweise in beiden Fällen auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1041)

