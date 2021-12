Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit dem E-Bike von der Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr kam ein bisher unbekannter Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes. Der Unbekannte stürzte daraufhin von seinem E-Bike. Nachdem ein Zeuge dem Mann aufgeholfen hatte, stieg dieser wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der flüchtige Fahrer des schwarzen E-Bikes mit roter Aufschrift wird wie folgt beschrieben: ca. 18 Jahre, 175 cm groß, schmale Statur, blaue Augen, schwarze FFP2 Maske und schwarze Winterjacke. Zeugen, welche Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

