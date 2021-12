Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Autoreifen samt Felgen entwendet

Steinfurt (ots)

Der schwarze Skoda Octavia wurde am Samstag (11.12.) gegen 17.00 Uhr auf dem öffentlichen Park & Ride Parkplatz an der Straße Terup abgestellt. Als der Fahrer am Sonntag (12.12.) zu dem Fahrzeug kam, fehlten alle vier Reifen inklusive der Felgen. Bei den Felgen handelt es sich um 16 Zoll Alufelgen der Marke MAM. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell