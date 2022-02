Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 50-Jährige wird Opfer einer gefährlichen Körperverletzung +++

Oldenburg (ots)

In der Sachsenstraße ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Eine 50-jährige Anwohnerin ist dabei offenbar mehrfach geschlagen und getreten worden.

Die Oldenburgerin war nach eigenen Angaben in der Nacht um 2.40 Uhr wach geworden, da offenbar mehrere Männer direkt vor ihrem Mehrfamilienhaus standen und sich lautstark unterhielten. Die Frau habe daraufhin das Fenster ihrer Wohnung geöffnet und die Männer um Ruhe gebeten. Als die Personen sich wenige Minuten später noch immer laut rufend unterhielten, sei die 50-Jährige nach draußen gegangen, um die Männer zur Rede zu stellen. Einer der Männer habe die Frau daraufhin zunächst beleidigt und ihr mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Anschließend habe der Täter das Opfer an den Haaren sowie an der Kleidung zu Boden gerissen und mehrfach mit dem Schuh gegen ihren Hinterkopf getreten. Der 50-Jährigen sei es dann gelungen, zu flüchten. Eine Nachbarin habe kurz darauf die Polizei informiert.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Angreifer konnten die Beamten in Tatortnähe eine Gruppe von drei Männern antreffen, auf die die Beschreibung des Opfers zutraf.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung richten sich nun gegen einen 23-jährigen Oldenburger.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (180808)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell