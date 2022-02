Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Unfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am 08.02.2022 gegen 10.50 Uhr kam es auf der Edewechter Straße, aus Bad Zwischenahn kommend, in Fahrtrichtung Edewecht, ca. 100 Meter vor dem Hagebau Markt, zu einer Unfallflucht. Hierbei hat ein aus Bad Zwischenahn kommender dunkler PKW, vermutlich Kombi, einen Kleintransporter im Begegnungsverkehr touchiert. Nach ersten Ermittlungen ist der Fahrer des dunklen Kombis in die Gegenfahrbahn hineingeraten und hat dabei den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Kleintransporters berührt und beschädigt. Der Fahrer des dunklen Kombis hat sich nach dem Unfall nicht um die Regulierung des Schadens gekümmert, sondern hat sich unerkannt vom Unfallort in Richtung Edewecht entfernt. Wer Hinweise zum Verursacher des Unfalles, hier dem dunklen Kombi, sowie zur Besetzung des PKWs geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 melden.

