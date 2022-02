Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 08.02.22, gegen 16:14 Uhr und gegen 21:20 Uhr, kam es in Edewecht zu Verkehrsunfällen mit Trunkenheit. Um 16:14 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn mit seinem Transporter die Hauptstraße in Edewecht in Fahrtrichtung Süddorf. In Höhe der Hausnummer 67 kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem dort in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkten Pkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden schwer beschädigt abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim 35-jährigen Verursacher festgestellt werden. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille. Gegen 21:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Pkw die Rathausstraße in Edewecht. Als er nach rechts in die Straße Am Neuen Markt abbiegt verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallt frontal gegen einen Laternenmast. Am Mast und am Fahrzeug entsteht Sachschaden. Auch hier wird eine Atemalkoholkontrolle vor Ort durchgeführt. Diese ergibt eine AAK von 1,83 Promille. Gegen beide Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Führerscheine wurden in amtliche Verwahrung genommen.

