Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau - Einbrüche in Schulen

Bad Ems - Nassau - Singhofen (ots)

In der Nacht vom 11.05.2021 auf den 12.05.2021 brachen noch unbekannte Täter in drei Schulen und einen Kindergarten in Bad Ems, Nassau und Singhofen ein. Die Einbrecher hebelten jeweils sowohl Eingangstüren als auch verschlossene Innentüren auf und verursachten erheblichen Sachschaden. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter lediglich Bargeld.

Die Polizei in Bad Ems bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 02603-9700 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell