Polizei Bochum

POL-BO: Gezielte Verkehrsüberwachung: Polizei stellt illegal getunten Golf GTI sicher

Bild-Infos

Download

Bochum-Wattenscheid (ots)

Eine manipulierte Abgasanlage, ein nicht eingetragenes Fahrwerk und weitere Verstöße: Polizeibeamte der Verkehrsdienstgruppe 1 haben am Wochenende im Rahmen einer gezielten Verkehrsüberwachung in Bochum einen Golf GTI sichergestellt.

Bei der planmäßigen Kontrolle am Freitagabend überprüften speziell geschulte Beamte auf einem Parkplatz an der Berliner Straße in Bochum-Wattenscheid mehrere Fahrzeuge. Ein Golf GTI fiel den Polizisten besonders ins Auge: Sie identifizierten bei dem Fahrzeug nicht nur eine manipulierte Abgasanlage, sondern auch ein Fahrwerk und eine Rad- und Reifenkombination, die jeweils nicht eingetragen waren. Der Besitzer hatte zudem die vorderen Blinker so umfunktioniert, dass sie dauerhaft leuchten.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit gezielten Verkehrsüberwachungen wie dieser geht die Polizei in Bochum, Herne und Witten regelmäßig gegen Verkehrsverstöße, technische Mängel und illegale Fahrzeugmanipulationen vor. Eine Tuning-Szene gibt es in den drei Städten zwar nicht, doch Verstöße jeglicher Art werden von den Beamtinnen und Beamten konsequent geahndet. Illegale Veränderungen stellen eine Gefährdung des Straßenverkehrs dar und werden von der Polizei zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell