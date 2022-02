Polizei Bochum

POL-BO: Schnelle Festnahme nach versuchtem Einbruch in Herne

Herne (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am Sonntagnachmittag, 6. Februar, in Herne-Holthausen hat die Polizei einen tatverdächtigen 51-jährigen Mann aus Bochum festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge den Mann beim Versuch, sich über eine Terrassentür Zutritt in ein Haus an der Mont-Cenis-Straße zu verschaffen. Der Zeuge, ein 36-jähriger Herner, zögerte nicht lange und wählte sofort die Notrufnummer "110". Durch die Polizeibeamten konnte der Mann noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den Bochumer dauern an.

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Dank der Aufmerksamkeit des 36-jährigen Herners konnte ein Tatverdächtiger zeitnah gefasst und so vielleicht ein weiterer Einbruch verhindert werden.

