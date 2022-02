Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: Beteiligte Autofahrerin gesucht

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Herne am 3. Februar sucht die Polizei nach einer beteiligten Autofahrerin.

Ein 62-jähriger Herner hatte sich am Sonntag, 6. Februar, bei der Polizei in Herne gemeldet und einen Verkehrsunfall gemeldet, der sich am 3. Februar zugetragen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mann am Donnerstag gegen 20.40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Schachtstraße in Herne-Horsthausen unterwegs. An der Kreuzung zur Langforthstraße wollte er die Straße überqueren. Zeitgleich bog eine unbekannte Autofahrerin auf die Langforthstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger zu Boden stürzte.

Die Frau stieg aus und erkundigte sich nach dem Mann. Dieser gab zunächst an, nicht verletzt zu sein. Beide Beteiligten entfernten sich, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Tatsächlich wurde der 62-Jährige jedoch bei dem Unfall verletzt, weshalb er sich kurz darauf in ärztliche Behandlung begab.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet die beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden. Die Frau ist etwa 1,66 Meter groß, zwischen 48 und 52 Jahre alt, hat braune Haare und fuhr einen silbergrauen Kleinwagen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell