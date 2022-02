Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Wohnhaus in Rastede

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 08.02.22, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 09.02.22, 17:20 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnhaus in Rastede, Metjendorfer Str., zwischen Borbecker Weg und Raiffeisenstraße, ein und durchsuchten sämtliche Behältnisse. Das Haus ist zurzeit unbewohnt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-0, in Verbindung zu setzen.

