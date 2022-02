Polizei Düsseldorf

POL-D: Hubbelrath - Nach Diebstahl von Wegkreuz - Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Bilder im Anhang

Düsseldorf (ots)

Am Dienstagabend meldete ein Mitglied des örtlichen Schützenvereins das Fehlen eines Wegkreuzes in Hubbelrath. Das Kreuz wird seit Freitag, den 28. Januar 2022 vermisst. Es stand seit etwa zwölf Jahren fest verankert an der Dorfstraße auf der Wiese gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Hubbelrath. Das Kreuz ist etwa zwei Meter groß. Eine Besonderheit soll die Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Metallen sein.

Zeugen, die Angaben zur Entwendung oder dem Verbleib des Kreuzes machen können, werden gebeten, sich an das Regionalkommissariat Nord der Düsseldorfer Polizei (KK34) unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu wenden.

