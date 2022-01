Polizei Düsseldorf

POL-D: Gaststättenkontrolle in Flingern Süd - Verdacht des illegalen Glücksspiels - ET PRIOS stellt hohe Summen Bargeld und Betäubungsmittel sicher - Verstöße gegen Coronaschutzverordnung geahndet

Düsseldorf (ots)

Samstag, 29. Januar 2022, 0:20 Uhr

Bei einer polizeilichen Kontrolle einer augenscheinlich geschlossenen Gaststätte in Flingern Süd, trafen die Beamtinnen und Beamten des Einsatztrupps PRIOS in der Nacht zu Samstag auf mehrere Personen, die offensichtlich unerlaubtes Glücksspiel betrieben hatten. Weiterhin fanden die Beamten hohe Summen Bargeld und auch Drogen und ahndeten mehrere Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung.

Im Rahmen eines Präsenzkonzeptes bestreiften Beamte des ET PRIOS die Albertstraße und stellten fest, dass in einer dortigen, augenscheinlich geschlossenen Gaststätte (Fenster und Tür mit schwarzen Vorhängen verdunkelt), ein reges Ein- und Ausgehen herrschte. Weiterhin war von außen deutlicher Cannabisgeruch zu vernehmen. Die Polizisten entschieden sich, nach Einholung eines Beschlusses, für eine Durchsuchung der Lokalität. Erst nach mehrmaliger Aufforderung die Tür zu öffnen, wurde den Beamten den Zutritt gewährt. In der Gaststätte befanden sich mehrere Personen, drei Spieltische, die für illegales Glücksspiel hergerichtet waren sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Bei der weiteren Durchsuchung, mithilfe eines Diensthundes, kam im Thekenbereich, hinter einer Sitzbank und zwischen Sitzpolstern Bargeld zum Vorschein. Auch führten die anwesenden Personen zum Teil hohe Bargeldbeträge mit sich. Die Beamten stellten die Drogen, das Bargeld und ein Einhandmesser sowie einen Teleskopschlagstock sicher. Weiterhin fertigten sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung und eine Gaststättenmeldung.

