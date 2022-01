Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Versuchter Diebstahl aus Opferstock in Kirche - Frau setzt selbstgebaute "Angel" ein - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Eller - Versuchter Diebstahl aus Opferstock in Kirche - Frau setzt selbstgebaute "Angel" ein - Festnahme - Haftrichter

Freitag, 28. Januar 2021, 14:05 Uhr

Mit einer selbstgebastelten "Angel" versuchte eine Frau am Freitagnachmittag in einer Kirche in Eller, Bargeld aus dem Opferstock zu entwenden. Polizistinnen und Polizisten der Düsseldorfer Polizei nahmen sie noch vor Ort fest. Die Verdächtige wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft.

Zur Tatzeit beobachtete ein Zeuge, wie die Frau mit einer selbstgebastelten "Angel" versuchte, Bargeld aus dem Opferstock einer Kirche am Gertrudisplatz zu entwenden. Durch die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten konnte die Verdächtige in der Kirche angetroffen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden sie das vermeintliche Tatwerkzeug. Die Polizisten brachten die Frau zur Wache. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die 36-jährige Frau aus Rumänien offensichtlich mit falschen Personalien ausgewiesen hatte und bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Es besteht der Verdacht, dass die Frau in der Vergangenheit gleichgelagerte Taten in derselben Kirche begangen hat. Dies ist Bestandteil der Ermittlungen. Die 36-Jährige befindet sich bereits in Haft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell