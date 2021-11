Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Räumung einer Großraumdiskothek in Melle aufgrund massiver Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Osnabrück (ots)

Während eines Rap-Konzerts in der Nacht zu Sonntag führte der Fachdienst Gesundheit des Landkreises Osnabrück eine großangelegte Kontrollaktion durch, unterstützt wurde der Fachdienst dabei von der Polizei. Das Hauptaugenmerk der Kontrollkräfte lag auf der Einhaltung des Hygiene-Konzepts der Großraumdiskothek. Stichprobenartige Kontrollen ergaben, dass nur etwa 60% der anwesenden Gäste mittels einer Kontaktnachverfolgungsapp registriert waren, die anderen 40% hatten sich nicht eingeloggt. Nach aktueller Verordnung hätten gemäß der "3G-Regel" max. 1400 Personen Zutritt erhalten dürfen, die Anzahl der im Club befindlichen Gäste lag jedoch bei ca. 2000. Währenddessen warteten geschätzt etwa 2000 weitere Personen auf Einlass in die Diskothek. Um 01:15 Uhr entschied sich der Fachdienst Gesundheit zur Schließung der Lokalität. Nach entsprechenden Lautsprecherdurchsagen entwickelte sich eine aggressive Stimmung unter den Besuchern, die sich in erste Linie gegen den Veranstalter richtete. Erste Auseinandersetzungen wurden durch das hauseigene Sicherheitspersonal unterbunden. Die frühe Intervention des Landkreises und eine große Polizeipräsenz führten letztlich zu einem geordneten Abfluss der Gäste, ohne größere Konflikte und Panikreaktionen. Der Landkreis Osnabrück leitete Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei Melle wurde durch Kräfte benachbarter Dienststellen und der Bereitschaftspolizei unterstützt.

