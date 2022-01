Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Fußgänger von Pkw erfasst - 51-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, den 27. Januar 2022, 17:53 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern am frühen Abend ein 51-jähriger Fußgänger, als er beim Überqueren einer Straße in Oberbilk zunächst von einem Auto touchiert und dann von einem weiteren Pkw erfasst worden war. Er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der 51-jährige Mann zu Fuß die Oberbilker Allee, um zu seinem Sprinter zu gelangen. Aufgrund des Verkehrs blieb er zunächst mittig auf der Fahrbahn stehen. Dabei wurde er von einem herannahenden Opel Corsa touchiert und in der Folge von einem Opel Zafira erfasst. Er wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sohn des verletzten Fußgängers, der an der Unfallörtlichkeit erschien, reagierte aggressiv, bedrohte einen Unfallfahrer und ging den anderen körperlich an. Gegen ihn wurde eine gesonderte Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung geschrieben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell