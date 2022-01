Polizei Düsseldorf

POL-D: Erneut Demonstrationen in der Landeshauptstadt - Polizei mit Vielzahl an Kräften im Einsatz - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Erneut ist die Polizei in Düsseldorf mit einem hohen Kräfteansatz aufgrund mehrerer Demonstrationen am Samstag, 29. Januar 2022, im Einsatz. Unter anderem sind ein Aufzug mit 3.500 Teilnehmenden und eine Kundgebung in Form einer Menschenkette mit 750 Demonstrierenden angemeldet. In der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Durch eine Privatperson wurde, wie auch in den vergangenen Wochen, ein Aufzug mit 3.500 Teilnehmenden angemeldet. Der Aufzug, bei welchem die Düsseldorfer Polizei mit einer deutlich höheren Anzahl an Demonstrierenden rechnet, zieht vom Johannes-Rau-Platz über innerstädtische Straßen der Stadtteile Friedrichstadt, Oberbilk, Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt zum Startpunkt zurück. Eine Kundgebung, ohne Pandemiebezug, in Form einer Menschenkette mit 750 angemeldeten Teilnehmenden soll sich ab 16 Uhr von der Rhein-Knie-Brücke bis über die Oberkasseler Brücke erstrecken.

Bei mehreren kleineren Versammlungen im Stadtgebiet werden die Polizistinnen und Polizisten ebenfalls präsent sein.

Auch an diesem Samstag wird die Polizei versuchen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell