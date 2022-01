Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Festnahme zweier Jugendlicher nach versuchtem Einbruch - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 25. Januar 2022, 10 Uhr

Dank guter Zeugenhinweise gelang Beamten der Inspektion Süd gestern Vormittag die Festnahme zweier Jugendlicher nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Eller. Die Verdächtigen werden derzeit vernommen und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 10 Uhr meldete sich eine Anwohnerin des Hasseler Richtweg bei der Leitstelle der Polizei und schilderte ihre Beobachtungen am Nachbarhaus. Hier hätten zuvor zwei Jugendliche geklingelt und seien dann in den Garten eingedrungen. Anschließend seien verdächtige Klopfgeräusche aus Richtung eines Seiteneingangs zu hören gewesen. Die an dem beschriebenen Haus eintreffenden Polizisten stellten frische Einbruchspuren mit Hebelmarken durch offensichtliche Schraubendreher fest. Von den erwähnten Jugendlichen fehlte zunächst jede Spur. Mit einer sehr detaillierten Beschreibung und weiteren Zeugenhinweisen fahndeten mehrere Streifenteams rund um den Tatort intensiv nach den Verdächtigen und konnten die beiden schließlich im Umfeld aufgreifen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten bei jedem jeweils einen Schraubendreher. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei mutmaßlich 14 Jahre alte Minderjährige, die bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind und sich hier wahrscheinlich illegal aufhalten. Derzeit laufen die Ermittlungen und Vernehmungen beim zuständigen Einbruchskommissariat auf Hochtouren, auch was die genaue Identität der beiden angeht. Die am Tatort gesicherten Spuren sollen mit dem aufgefundenen Werkzeug abgeglichen werden. Die Verdächtigen werden dem Haftrichter vorgeführt.

