POL-D: Niederkassel - Liegengebliebener Pkw verursacht Stau - Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 24. Januar 2022, 14:13 Uhr

Bei einem Auffahrunfall in Niederkassel wurde eine Frau am Montagnachmittag schwer verletzt. Wegen eines defekten Pkw hatte sich ein Stau auf der Brüsseler Straße gebildet. Ein Mann hatte dies zu spät bemerkt und war mit seinem Auto gegen das Fahrzeugheck der 55-Jährigen geprallt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand staute sich der Verkehr gegen 14:15 Uhr auf der Brüsseler Straße in Fahrtrichtung Golzheim wegen eines liegengebliebenen Pkw zu Beginn der Theodor-Heuss-Brücke. Ein 54-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Hyundai der 55-Jährigen am Stauende auf. Die Fahrzeugführerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

