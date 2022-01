Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Krefeld: A 57 - Auto fährt unter Lkw-Auflieger - 24-jähriger Beifahrer tödlich verletzt - 27-jähriger Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Düsseldorf (ots)

Samstag, 22. Januar 2022, 00:25 Uhr

Ein 24 Jahre alter Mann kam heute Nacht in Höhe der Anschlussstelle Krefeld-Zentrum bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Er hatte auf dem Beifahrersitz des Pkw eines 27-Jährigen gesessen. Aus bislang unklarer Ursache war der Pkw wohl beim Verlassen der Autobahn unter den Auflieger eines vorausfahrenden Lkw gefahren.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war ein 32 Jahre alter Mann aus Köln mit seinem Sattelzug zur Unfallzeit auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. Er wechselte in Höhe Krefeld auf den Verzögerungsstreifen, um die Autobahn an der Anschlussstelle Krefeld-Zentrum zu verlassen. Plötzlich und aus bislang unklarer Ursache fuhr der 27-jährige Krefelder mit seinem Dacia von hinten unter den Auflieger des Lkw. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden. Auch sein 24-jähriger Beifahrer wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für den jungen Mann aus Krefeld kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams Düsseldorf erschienen vor Ort und sicherten Spuren. Dem 27-Jährigen wurden zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit Blutproben entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A 57 in Richtung Nimwegen voll gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

