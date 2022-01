Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung der Autobahnpolizei - A 57 Richtung Köln - Tanklastzug kam von Fahrbahn ab - Sperrung am frühen Morgen aufgehoben

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 20. Januar 2022, 12:41 bis Freitag, 21. Januar 2022 4:30 Uhr

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5126487

Eine lange Sperrung auf der A 57 war gestern die Folge eines Unfalls mit einem Tanklastzug. Ein 64-jähriger Mann hatte offenbar aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen Lkw verloren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 64-jährige Mann mit dem Tanklastzug auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Neuss-Süd und Dormagen verlor er offenbar aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den Fahrer aus Bergisch Gladbach mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln bis etwa 4:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell