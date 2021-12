Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hoher Sachschaden nach Reihenhausbrand - 39-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung

Hannover (ots)

Am Dienstag, 07.12.2021, ist ein Schuppen an einem Reihenhaus im hannoverschen Stadtteil Bothfeld in Brand geraten. Die Flammen schlugen auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses über. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Dienstagmittag ging gegen 11:40 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein. Gemeldet wurde aufsteigender Rauch am Pasemannweg (Bothfeld). Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass der Dachstuhl eines gewerblich genutzten Reihenhauses in Brand geraten war. Entstanden war der Brand augenscheinlich in einem am Haus befindlichen Schuppen. Von dort griffen die Flammen auf das Dach des Hauses über. Zuvor hatte ein 39 Jahre alter Mitarbeiter aus dem Büro versucht, den Brand zu löschen. Dabei wurde er durch den Rauch leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 13:45 Uhr waren die Lösch- und Aufräumarbeiten abgeschlossen. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Zur Ermittlung der Brandursache untersuchten die Brandexperten der Polizei Hannover den Schadensort. Möglicherweise entstand das Feuer durch fahrlässiges Abstellen eines Ascheeimers. Die Ermittlungen dauern an. /mr, nash

