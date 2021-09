Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 26-Jähriger beschädigt zwei Pkw und kommt in Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Schillerstraße

19.09.2021, 05.10 Uhr

Am Sonntagmorgen beschädigte ein 26-jähriger Wolfsburger zwei geparkte Pkw in der Schillerstraße und im Kaufhof-Rondell, in dem er die rechten Außenspiegel abtrat. Der alkoholisierte Mann wurde durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Ein Zeuge verständigte am Sonntagmorgen die Polizei, weil der alkoholisierter 26-Jährige den Außenspiegel eines geparkten Golf im Kaufhof-Rondell abgetreten hatte. Zuvor war er dem Zeugen schon mehrfach in der Nacht durch aggressives und lautes Verhalten aufgefallen. Die eingesetzten Beamten trafen auf den Wolfsburger, der ihnen auf der Schillerstraße in Richtung Kleiststraße entgegenkam. Der 26-Jährige war stark alkoholisiert und aggressiv. Einen Alcotest lehnte er ab. Der Mann ist in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Um weitere Straftaten zu verhindern wurde der Wolfsburger in Gewahrsam genommen und nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen. Während der Kontrolle des Wolfsburgers wurde durch eine zusätzliche Streifenbesatzung ein weiterer beschädigter Pkw festgestellt. Bei dem BMW war ebenfalls der rechte Außenspiegel abgetreten worden.

