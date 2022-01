Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Verdacht des Betäubungsmittelhandels - Größere Menge an Drogen in Wohnung aufgefunden - Frau festgenommen - Haftrichter

Donnerstag, 27. Januar 2022, 16:35 Uhr

Weil sie im Verdacht steht, über einen längeren Zeitraum Drogen in ihrer Wohnung in Flingern Nord verkauft zu haben, nahmen Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei gestern Nachmittag eine 58-jährige Frau fest. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Polizisten eine größere Menge von Betäubungsmitteln. Die Verdächtige soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nachdem mehrere Hinweise über einen möglichen Drogenhandel in einer Wohnung auf der Ackerstraße bei der Polizei eingegangen waren, bestreiften gestern zivile Beamte den Bereich um das Mehrfamilienhaus. Als nach kurzer Zeit zwei Personen das Haus verließen, sprachen die Polizisten sie an und stellten die Personalien fest. Während der Kontrolle händigte eine der beiden (Inhaberin der Wohnung auf der Ackerstraße) ein kleines Behältnis mit Cannabis aus. Die Beamten suchten die Wohnung, aus welcher massiver Cannabisgeruch wahrzunehmen war, auf, beantragten einen richterlichen Beschluss und durchsuchten sie. Bei der Durchsuchung kamen eine größere Menge Amphetamin (über 1000 Gramm), Marihuana (etwa 160 Gramm) und mehrere Hundert Euro Bargeld zum Vorschein. Die 58-jährige deutsche Wohnungsinhaberin wurde festgenommen. Sie ist bereits mehrfach polizeilich wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

