POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (26.06.2021) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Supermarkt am Marienplatz Waren im Wert in Höhe von zirka elf Euro gestohlen zu haben. Ermittlungen zufolge betrat der Tatverdächtige gegen 19.40 Uhr das Geschäft und nahm unter anderem eine Flasche Likör und eine Haarbürste an sich. Nachdem er die Gegenstände eingesteckt hatte, passierte er anschließend den Kassenbereich und ging in Richtung Ausgang. Als ihn zwei 21 und 31 Jahre alte Mitarbeiterinnen des Marktes auf sein Fehlverhalten ansprachen, wollte er sofort flüchten. Um dies zu verhindern, hielt die 21-Jährige den Mann deshalb fest, wogegen er sich massiv zu Wehr setzte. Letztendlich gelang es den beiden Angestellten, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Während der anschließenden Anzeigenaufnahme beleidigte der Beschuldigte im Beisein der Polizei zudem die 31-Jährige. Der 30-jährige, mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Syrer wurde im Laufe des Sonntags (27.06.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

