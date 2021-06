Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (25.06.2021) gegen 19.20 Uhr einer 80 Jahre alten Frau im Bereich der Helfferich-/Birkenwaldstraße die Handtasche entrissen. Er flüchtete nach dem Überfall in Richtung Birkendörfle und warf auf der Flucht die Tasche, in der sich kein Bargeld befand, weg. Die Frau blieb unverletzt. Der Täter war zirka 20 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und ein heller Hauttyp. Er hatte kurze hellbraune Haare und war mit einer dunklen Jacke, einem blauen Hemd, einer dunklen Hose sowie grünen Turnschuhe bekleidet. Er trug einen blauen medizinischen Mundschutz. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

