POL-D: Eller - Mit vier Haftbefehlen gesucht - Randalierer leistet erheblich Widerstand - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 1. Februar 2022, 1:35 Uhr

Erheblichen Widerstand leistete in der Nacht zu heute ein Mann in Eller, als er festgenommen werden sollte. Der 36-Jährige wurde mit vier Haftbefehlen gesucht.

Gegen 1:35 Uhr wurden die Polizistinnen und Polizisten zu einem Einsatz mit dem Stichwort "Randalierer" auf der Glatzer Straße gerufen. Da der Mann bereits namentlich bekannt war, erlangten die Beamten auf der Anfahrt die Erkenntnis, dass der 36-Jährige mit vier Haftbefehlen gesucht wird. Vor Ort eingetroffen sprachen die Polizisten den Randalierer an und versuchten deeskalierend auf ihn einzuwirken. Der 36-Jährige, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand, kam jedoch keiner Aufforderung nach und ging in bedrohlicher Haltung auf einen Beamten zu. Er musste in der Folge fixiert und zu Boden gebracht werden. Auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam trat der Mann immer wieder nach den Beamten, versuchte sie, trotz übergezogener Maske, zu beißen und beleidigte sie auf übelste Art und Weise. Er beabsichtigte mehrmals mit gezielten Mundbewegungen die Maske zu verschieben, um die Beamten mit seinem (nach eigenen Angaben) mit Corona-Viren infizierten Speichel anzuspucken. Im Polizeigewahrsam wurde dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Glücklicherweise blieben die Beamtinnen und Beamten unverletzt.

