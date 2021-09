Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Polizei hinterlässt Spuren - Aktion "Kleine Füße auf dem Schulweg" an der Grundschule am Bach

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Haa) Am heutigen Freitagvormittag haben die Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg die Grundschule am Bach in der Nienburger Waldstraße besucht. Volker Conrad und Tobias Büsing waren in den ersten Klassen zu Gast und haben den interessierten Schulanfängerinnen und Schulanfängern die Aktion rund um die gelben Füße auf den Gehwegen nähergebracht. Die beiden Polizeibeamten nahmen sich bei der Aktion selbst nicht so ernst und trugen - anstatt der üblichen schwarzen dienstlichen Schuhbekleidung - leuchtend gelbe Turnschuhe.

"Die Kinder denken im ersten Moment, dass wir die Abdrücke mit unseren Schuhen gemacht haben.", erläutert Polizeioberkommissar Tobias Büsing. "Mithilfe der leuchtenden Turnschuhe schaffen wir es schnell das Eis zu brechen und können so die Botschaft dieser wichtigen Aktion noch anschaulicher rüberbringen."

Die mit Sprühfarbe aufgetragenen gelben Fußabdrücke gehören zu der Kampagne "Kleine Füße auf dem Schulweg" und sind Teil der landesweiten Schulanfangsaktion 2021. Die auffälligen Abdrücke sollen den Kindern eine Hilfestellung auf ihrem Weg zur Schule geben und sie gezielt zu gefahrenreduzierten Querungsstellen leiten.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter: https://www.nibis.de/schulanfangsaktion_7069

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell