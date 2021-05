Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Fahrräder gestohlen - Parteizentrale mit Stein beworfen - Einbrüche - Unfallfluchten - Einbrecher türmt - Grillkohle nicht kalt genug -

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Ehringshausen-Dillheim: Fahrrad verschwunden -

Das Werbefahrrad eines Hofladens in der Hauptstraße rückte Anfang Mai in den Fokus unbekannter Diebe. Das nicht mehr funktionsfähige grüne Herrenrad der Marke "Winora" schmückte den Eingangsbereich des Hofladens, bis es Diebe zwischen dem 06.05.2021 (Donnerstag) und dem 08.05.2021 (Samstag) mitgehen ließen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Wer hat die Täter beim Diebstahl beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger: Weiße Ware aus Keller gestohlen -

Mit einem Haushaltsgerät im Wert von rund 800 Euro suchten Diebe in der Goethestraße das Weite. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Freitag (21.05.2021), 12.00 Uhr und Sonntag (23.05.2021), 18.40 Uhr Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses. Aus diesem ließen sie einen Siemens-Wäschetrockner mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Gerätes erbitten die Ordnungshüter der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Donsbach: Drogenfahrt gestoppt -

Weil sein Drogenschnelltest positiv auf THC und Amphetamin reagierte, musste sich ein 38-Jähriger am frühen Samstagmorgen (22.05.2021) einer Blutentnahme unterziehen. Eine Dillenburger Streife kontrollierte den in Herborn lebenden Mini-Fahrer gegen 03.15 Uhr in der Hauptstraße. Reaktions- und Pupillentests ließen erste Rückschlüsse auf einen Drogenkonsum zu. Nach der Blutentnahme durfte er die Dillenburger Wache wieder verlassen. Wegen der Drogenfahrt kommt auf ihn ein Strafverfahren zu.

Eschenburg-Simmersbach: Einbrecher scheitern -

Auf Beute aus einem Mehrfamilienhaus hatten Einbrecher in der Straße "An der Hessel" gehofft. Im Zeitraum von Mittwochabend (18.05.2021), gegen 18.00 Uhr und Samstagmorgen (22.05.2021), gegen 10.00 Uhr versuchten sie vergeblich ein Kellerfenster einzuschlagen und eine Tür aufzuhebeln. Zurück blieben Einbruchschäden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: An Haustür gehebelt -

In der zurückliegenden Woche versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Keltenpfad" einzubrechen. Sie hebelten an der Haustür, schafften es aber nicht einzudringen. Die Schäden an der Tür belaufen sich auf mindestens 200 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen Mittwoch (19.05.2021) und Samstagnachmittag (22.05.2021) versuchten in das Haus einzubrechen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Seelbach: Warnbake umgefahren und abgehauen -

Etwa 200 Euro wird ein neues Verkehrsschild kosten, das ein flüchtiger Unfallfahrer an der B 255 umfuhr. Der Unbekannte befuhr zwischen Samstagabend (22.05.2021), gegen 21.00 Uhr und Sonntagmorgen (23.05.2021), gegen 09.00 Uhr den Dernbacher Weg. An der Einmündung zur Bundesstraße 255 überfuhr er eine weiß-rot schraffierte Warnbake samt Pfosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Steinwürfe gegen Parteigeschäftsstelle -

Das Büro der Partei "Bündnis90/Die Grünen" rückte am Wochenende in den Fokus eines unbekannten Täters. Er schleuderte einen Pflasterstein durch eine Fensterscheibe der in der Weißadlergasse gelegenen Wetzlarer Parteizentrale. Die Reparatur der Schäden wird etwa 500 Euro kosten. Zeugen, die den Unbekannten im Zeitraum von Freitagabend (21.05.2021), gegen 18.00 Uhr bis Samstagmorgen (22.05.2021), gegen 09.00 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit dort Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Fahrraddieb schlägt an der Schäfersheck zu -

Mit einem weiß-blauen Mountainbike der Marke "Fischer" machte sich ein Fahrraddieb in der Straße "An der Schäfersheck" auf und davon. Das rund 1.400 Euro teure Bike war am Freitagmorgen (21.05.2021), zwischen 01.00 Uhr und 06.10 Uhr an einem Mehrfamilienhaus festgeschlossen. Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels-Altenkirchen: Einbrecher überrascht -

Bei dem Versuch in eine Metzgerei in der Taunusstraße einzudringen wurde am Montag (24.05.2021) in den frühen Morgenstunden ein Einbrecher überrascht. Gegen 02.35 Uhr machte sich der Unbekannte an den Schlössern einer Zugangstür zu schaffen. Hierbei störte ihn ein Zeuge und der Dieb rannte in Richtung des angrenzenden Feldes davon. Eine genauere Beschreibung der Person kann der Zeugen nicht abgeben. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 200 Euro. Hinweise zu dem Dieb oder zu Personen oder Fahrzeugen die in diesem Zusammenhang am frühen Montagmorgen in Altenkirchen auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Oberbiel: Pflanzbeet und Bordstein beschädigt -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Schlossblick" bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum vom 14.05.2021 (Freitag) bis zum 15.05.2021 (Samstag) überfuhr der flüchtige Unfallfahrer einen Bordstein und ein Pflanzbeet und ließ einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Demnach soll es sich um einen Lkw mit blauer Plane und Zwillingsbereifung gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum Lkw machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Grillkohle setzt Kettenreaktion in Gang -

Weil ein Bewohner der Liebigstraße offensichtlich nicht vollständig erloschene Grillkohle in einem Mülleimer entsorgte, ermittelt die Wetzlarer Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen ihn. Am Sonntagnachmittag (23.05.2021) entzündete die Kohle den Inhalt der Tonne und setzte diese und einen angrenzenden Schuppen in Brand. Der Schuppen brannte komplett nieder - die Hitze beschädigte Fenster des angrenzenden Hauses. Die Feuerwehr Leun rückte aus und löschte den Brand. Angaben zu den Brandschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell