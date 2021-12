Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Eislaufen um Mitternacht

Am 19.12.2021, gegen 00:40 Uhr, betrat ein 57-jähriger Lüdenscheider die Eisfläche am Rathausplatz. Er wurde daraufhin vom Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ermahnt. Es kam zu einem Streit, bei dem der 37-jährige Mitarbeiter durch einen Schlag am Auge verletzt wurde. Der Tatverdächtige sollte danach bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden, wehrte sich jedoch heftig und flüchtete. Der Tatverdächtige kehrte später an die Örtlichkeit zurück und wurde von den eingesetzten Beamten angetroffen. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung muss noch ermittelt werden.

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 entwendete ein unbekannter Täter aus einen geparkten VW in der Friesenstraße diverse Gegenstände. Wie der Täter ins Innere des Pkw gelangte, konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Er verließ die Örtlichkeit anschließend unbemerkt.

Bestimmt mehr erhofft!

Am 17.12.2021, gegen 12:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Paket aus einem Zustellerfahrzeug. Der Zusteller hielt in der Mathildenstraße und lieferte zum Tatzeitpunkt gerade Pakete aus. Der Täter nutze den Moment, griff in den Laderaum und lief fußläufig mit einem Paket in Richtung Lutherstraße. Hier riss er den Karton auf, entnahm die Ware und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Diebesgut handelt es sich nach Auskunft des Geschädigten um ein Strickset mit Garn und Nadeln. Der Dieb wird sich bestimmt mehr erhofft haben! Er konnte wie folgt beschreiben werden: männlich, schlanke Statur, ca.175 cm groß, 18-22 Jahre alt, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und dunkler Jogginghose

Schwere Beute

Am 19.12.2021 erhielt die Polizei Kenntnis vom Diebstahl eines Gullideckel aus dem Rosengarten. Hier hatten unbekannte Täter offenbar einen Gullideckel entwendet und sich anschließend unbemerkt von der Örtlichkeit entfernt. Die Feuerwehr erschien zwecks Absicherung vor Ort. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

