Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Von drei Unbekannten geschlagen

Meinerzhagen (ots)

Am 18.12.2021, gegen 19:20 Uhr, wurde ein 18-jähriger Mann am Schulplatz in der Innenstadt nach eigenen Angaben von drei unbekannten Täter geschlagen. Der Geschädigte hatte dort kurz pausiert und wurde unvermittelt von drei unbekannten Tätern geschlagen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen an Hand und Knie. Die Täter flüchteten in Richtung Stadthalle, der Geschädigte erstattet Anzeige bei der Polizei. Eine Personenbeschreibung konnte er nicht geben.

Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei in Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

