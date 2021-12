Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kaugummiautomaten beschädigt

Plettenberg (ots)

Am Bahnhofsvorplatz wurden am vergangenen Wochenende mehrere Kaugummiautomaten von einem unbekannten Täter beschädigt. Sowohl am 17.12.2021 als auch am 19.12.2021 versuchte ein unbekannter Täter die Plastikscheibe der Automaten vermutlich mit einem kleinen Gasbrenner zu beschädigen, um an die Süßigkeiten zu gelangen. Am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, wurde der Täter dabei von einem Zeugen beobachtet. Er flüchtete anschließend fußläufig.

Er konnte wie folgt beschreiben werden:

Männlich, 12-14 Jahre alt, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover (Kapuze Orange)

Hinweise an die Polizei in Plettenberg unter 02391-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell