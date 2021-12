Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unangemeldete Versammlung am Seilersee

Iserlohn (ots)

Am Sonntagnachmittag versammelten sich, gegen 13:30 Uhr, unangemeldet ca. 90 Personen am Seilersee. Zuvor lagen der Polizei Hinweise darauf vor, dass zu einem "Spaziergang" gegen die aktuelle Corona-Politik aufgerufen wurde. Weitere 30 Personen nahmen an einer angemeldeten Versammlung gegen den "Spaziergang" teil.

Der angebliche "Spaziergang" wird als nicht angemeldete Versammlung eingestuft. Es war auch auf mehrfache Nachfrage durch die Polizei kein Versammlungsleiter zu erkennen. Deshalb wird nun wegen einer Straftat nach dem Versammlungsgesetzt, wegen der Durchführung einer unangemeldeten Versammlung, gegen unbekannt ermittelt.

Die nicht genehmigte Versammlung sowie die zweite genehmigte Gegenversammlung verliefen gänzlich störungsfrei. Beide Ansammlungen lösten sich im weiteren Verlauf schrittweise auf. Die Teilnehmer entfernten sich in Kleingruppen mit geringer Teilnehmerzahl vom Seilersee. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell