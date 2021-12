Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 23-jähriger flüchtet mit PKW vor Polizei

Altena (ots)

Ein VW Polo sollte am Freitagabend durch einen Streifenwagen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf dem "Gottmecker Weg" kontrolliert werden. Die Polizeibeamten gaben dem Fahrzeugführer dazu deutliche Anhaltezeichen. Daraufhin erhöhte dieser seine Geschwindigkeit drastisch und fuhr über die "Fuelbecker Straße" in Richtung der L530. Im weiteren Verlauf überfuhr er unter anderem eine auf Rot stehende Ampel. In der "Rahmedestraße" stoppte der Fahrer den PKW schließlich.

Der 23-jährige Fahrzeugführer besaß keine Fahrerlaubnis. In einer Tasche auf der Rückbank lagen mehrere Drogen. Im Handschuhfach fanden die Beamten ein Einhandmesser sowie Pfefferspray. Zusätzlich ergaben sich beim Fahrzeugführer Hinweise auf einen möglichen Dogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Marihuana. Er wurde zur Durchführung einer Blutprobe zur Polizeiwache Lüdenscheid verbracht. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell