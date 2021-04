Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Straßennamensschilder beschädigt: Zeugen in der Nordstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte haben in der Kasseler Nordstadt drei Straßennamensschilder überklebt und Schilder mit anderen Straßennamen daran angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Forderungen der Umbenennung der Straßen im Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie und Verbindungen zur Kolonialzeit. Da beim Ablösen des Klebebandes unter anderem die Farbe der Schilder abgelöst wurde, ermittelt die Kasseler Polizei nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf die Täter.

Das Klebeband sowie die Schilder mit anderen Namen an den Straßenecken Hentschelstraße/ Moritzstraße und Gottschalkstraße/ Westring waren am gestrigen Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, festgestellt worden. Wann genau sich die unbekannten Täter an den Schildern zu schaffen gemacht haben, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

